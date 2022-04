Insularità: l’impegno della FASI e di Su Nuraghe di Biella ricordato a Roma alla Camera dei Deputati

Il 30 marzo 2022, la Camera dei Deputati ha approvato all’unanimità (435 voti favorevoli e un astenuto) la proposta di legge costituzionale per la modifica all'articolo 119 della Costituzione, che prevede il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità, già approvata dal Senato. Tappa importante di un percorso che ha visto i Sardi dell’emigrazione a fianco degli isolani di Sardegna, di Sicilia e delle altre 80 isole ‘minori’ che fan parte dello Stato italiano.

L’Onorevole Salvatore Deidda, nella sua dichiarazione di voto ha affermato: “Fratelli d’Italia voterà a favore di questa proposta di legge frutto di una grande mobilitazione popolare, non solo nell’Isola ma dei tanti emigrati che vivono in Italia e nel resto del mondo. Io stesso l’ho firmata a Biella, con il collega Del Mastro delle Vedove, durante una manifestazione del circolo Fasi ‘Su Nuraghe’. Non è una richiesta di assistenzialismo ma di pari opportunità per chi vive nelle Isole. Un primo passo affinché nei prossimi provvedimenti non si applichino le regole valide per le altre Regioni perché chi vive nelle isole ha bisogno di politiche che rimuovano le disparità in materia di trasporti, energia, fiscalità, commercio. Essere sardo, vivere la propria terra non è un disagio ma un’opportunità e un orgoglio. Ringrazio tutti i gruppi politici per il sostegno alla causa della Sardegna, che hanno riconosciuto i nostri problemi ma da domani dobbiamo tramutare questa volontà in atti concreti”.

Durante la conferenza stampa tenuta presso la sala stampa della Camera dei Deputati, alla quale ha partecipato il presidente FASI, Bastianino Mossa, l’on. Deidda ha ricordato il ruolo svolto dalla Federazione Associazioni Sarde in Italia, tra cui “Su Nuraghe” di Biella, presso il quale ha apposto la sua firma in occasione della XXIV edizione della Festa sarda “Sa Die de sa Sardigna”.

“Ora – scrive l’Agenzia ANSA - il testo passa di nuovo al vaglio del Senato in quanto necessari quattro passaggi, due in ciascuna Camera, trattandosi di un ddl che modifica la Carta costituzionale”.