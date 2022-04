Quaregna Cerreto dice "no" all'impianto di produzione di energia elettrica e termica a Cavaglià

"La mia non è una presa di posizione politica - spiega il sindaco di Quaregna Cerreto Katia Giordani - , ma una scelta etica".

In consiglio comunale a Quaregna Cerreto in questi giorni è passata una delibera contro la realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi a Cavaglià. Sono stati 4 i voti favorevoli e 3 gli astenuti. Il sindaco sottolinea come tra le persone contrarie all'impianto ci sia anche il vicesindaco, risultato assente al consiglio per motivi di lavoro.

"Quello che preoccupa, è che si dice che saranno bruciati rifiuti speciali non pericolosi - continua il primo cittadino - ma tra questi ci sono anche per esempio scarti industriali, che una volta bruciati lo diventano. Teniamo presente che l'impatto ambientale di un impianto del genere sarebbe enorme: si parla di un'area estesa tra i 20 e i 30 chilometri di raggio. E del materiale che si sarebbe conferito, meno del 10% sarebbe del biellese".

Katia Giordani chiede ai suoi colleghi di prendere anche loro posizione a riguardo: "Si tratta di un impianto sovradimensionato che avrebbe ricadute non solo in zona. Senza contare anche Viverone che punta sul turismo e la Serra dove ci sono coltivazioni di eccellenza, che sarebbero vicine alla ubicazione dell'inceneritore".