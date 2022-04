Gaglianico: dipendenti e amministratori solo con scarpe antinfortunistiche, niente trucco e acconciature minimali

Nuove norme comportamentali per dipendenti e amministratori presso gli uffici comunali di Gaglianico:

"Vista la situazione internazionale e i venti di guerra che portano a rivedere inevitabilmente le nostre abitudini e i nostri comporta menti, dalla data odierna le signorie Vostre devono adeguarsi ai seguenti comportamenti:

I ) In attesa della fornitura di divise uniformate tra i diversi uffici, a tutti è richiesto l 'utilizzo di abiti consoni e adeguati al ruolo.

2) Anche le acconciature devono essere minimali e improntate alla massima serietà senza colori sgargianti. Resta inteso che la lunghezza sarà valutata da apposita commissione esaminatrice.

3) Per essere pronti in qualunque momento all 'azione e operatività le calzature dovranno essere del tipo antinfortunistico, senza tacco e resistenti all'acqua e al fuoco".

Il sindaco Paolo Maggia termina così il documento: "Vista la situazione pandemica in corso sono certamente sicuro di trovare la vostra massima collaborazione. Concludo incaricando la Polizia Locale di verificare l 'ottemperanza di tali norme elevando le dovute sanzioni a chi non osserverà le prescrizioni di cui in sopra".