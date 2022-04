Dalla giunta Corradino lo stop alle auto per tre mesi in via La Marmora: via libera a piedi, in monopattino e ai calessi

Dalla giunta Corradino lo stop alle auto in via Ma Marmora, via libera a piedi, monopattino e ai calessi

"STOP ALLE AUTO IN VIA LA MARMORA.

Approvata ieri in giunta la delibera 145/2022 con la quale si sospende la circolazione veicolare dal lunedì al sabato dalle 08.00 alle 17.50 in via La Marmora. È stata una scelta obbligata dettata dalla nidificazione di alcune specie rare sugli alberi davanti all' Esselunga.

Almeno per tre mesi si potrà circolare solo a piedi, monopattino o calesse trainato da non più di due cavalli".

E' l'annuncio comparso oggi 1° aprile sulla pagina Facebook dell'assessore e vicesindaco Giacomo Moscarola. Buon pesce d'aprile a tutti!!!