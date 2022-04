Covid: da oggi 1° aprile le nuove regole per bar, ristorante, scuola e tempo libero

Con la fine dello stato di emergenza da oggi entrano in vigore nuove regole. Ecco le principali: prima di tutto, nei negozi e centri commerciali non servirà più il Green Pass. Basterà indossare ancora fino a fine aprile la mascherina (basta quella chirurgica). Niente certificato verde nemmeno negli uffici pubblici, nei musei, in banca e alle poste.

Come comportarsi al bar o al ristorante? Da oggi, 1° aprile, per consumare seduti ai tavolini all’aperto il Green Pass non servirà più. Basterà invece anche solo il Green Pass base (tampone) per bere un caffè, pranzare o cenare al chiuso. Obbligo che resta in vigore fino a fine mese.

Sì al certificato verde per praticare sport al chiuso, mentre l’attività all’aperto è libera. Per andare ad assistere agli eventi sportivi all’aperto basta il Green Pass base. È sufficiente perciò il tampone per la vedere la partita allo stadio. Per gli eventi al chiuso, per esempio nei palazzetti dello sport per assistere alle partite di volley o basket, resta invece l’obbligo di Super Green Pass. Sia allo stadio che al palazzetto dello sport è però sempre richiesta la mascherina Ffp2, come anche su funivie, cabinovie e seggiovie coperte per accedere agli impianti sciistici.

Per qualsiasi tipo di festa in un locale al chiuso (compleanno, laurea, nozze, cresima, comunione ecc.) è richiesto il Super Green Pass, come pure per cinema, teatri, concerti e discoteche se si è al chiuso, dove serve anche la Ffp2.

Via libera anche senza Green Pass negli alberghi e negli hotel.

E la mascherine? L’obbligo di mascherina è fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso, ad esclusione delle abitazioni private. In classe l’obbligo è invece esteso fino alla fine dell’anno scolastico.

Novità anche per chi viene in contatto con una persona positiva niente quarantena. Sarà necessaria l'autosorveglianza con Ffp2. E Dad a scuola solo per chi ha contratto il virus.

E sui bus? I mezzi torneranno a viaggiare al massimo della loro capienza, ma i viaggiatori dovranno indossare ancora le mascherine Ffp2.