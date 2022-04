Il momento che stiamo attraversando per diversi motivi non è semplice. Non ancora finita la pandemia ci siamo trovati tutti noi ad affrontare più o meno direttamente il conflitto Russia Ucraina, e una situazione economica nel Paese complessa.

Gli amministratori cercano tuttavia di sdrammatizzare questo periodo e noi ci sentiamo di appoggiare questo loro modo di rendere anche solo una giornata come quella del 1° aprile un po' più leggera e serena per tutti.

Tutto questo per dire che oggi su Newsbiella.it non mancheranno notizie un po' burlone: buon pesce d'aprile a tutti!