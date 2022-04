Le proposte culinarie del Relais Santo Stefano per Pasqua e Pasquetta

Proposta sfiziosa anche per Pasqua e Pasquetta 2022 al Relais Santo Stefano di Sandigliano che, per l’occasione, presenta due menù diversificati, ognuno corrispondente alla festa di riferimento. Si parte da domenica 17 aprile, ore 12:30, da un antipasto dedicato alla regione Piemonte: vitello tonnato, insalata russa e lingua in salsa verde, tortino di sfoglia con asparagi e Maccagno biellese. Corpo centrale del pranzo saranno invece il riso Carnaroli con Pian Bress e malva, seguito da un secondo di carne: cappello del prete cotto a bassa temperatura accompagnato da mostarda e patate al forno. Chiudono la proposta culinaria di Pasqua la crema di zabaione e le paste di meliga. Il tutto a 40 euro, bevande escluse.



Si prosegue il giorno dopo, 18 aprile, con il secondo menù, pensato appositamente per Pasquetta. Dall’antipasto misto si passa subito alla carne, grigliata e con verdure di contorno per culminare in un tiramisù alle fragole. 30 euro bevande escluse.