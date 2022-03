Pettinengo, taglio piante in prossimità degli elettrodotti

La Società Terna Rete Italia S.p.A. - Unità Impianti Novara, sita in Via Pietro Generali, 80 - 28100 Novara rende noto che ai fini di garantire il regolare esercizio della Rete di Trasmissione Nazionale di TERNA oltre che al mantenimento delle distanze minime di sicurezza della vegetazione arborea dai conduttori di energia ed in ottemperanza dell’art. 38 del “Regolamento forestale regionale”, nel periodo compreso tra il 01/04/2022 ed il 31/05/2022 avranno luogo interventi di taglio piante all’interno delle fasce di asservimento degli elettrodotti AT transitanti sul territorio comunale.

I lavori saranno eseguiti dall’Impresa appaltatrice di Terna Rete Italia S.p.A.

Il legname delle piante abbattute verrà lasciato nei rispettivi fondi a disposizione dei proprietari.

Tutte le lavorazioni verranno effettuate in conformità alle disposizioni di legge, normative locali e di Polizia Forestale.