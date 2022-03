Teens corsaro a Nichelino, 3° vittoria di fila: play off a -2

Il Teens espugna 69-60 il parquet di Nichelino, battendo il fanalino di coda ‎Ginnastica Torino e conquistando così la terza vittoria consecutiva. Lo Zeta Esse Ti aggancia Arona al quart'ultimo posto ed è ora a -2 dai play off e dall'ottavo posto occupato da Chieri. Per centrare l'impresa servono tre vittorie nelle ultime tre sfide stagionali, in programma sabato alle 21 a Savigliano‎, mercoledì alle 21 contro Rivarolo al Forum e sabato 9 aprile alle 20.30 ancora contro Savigliano e sempre al Forum, sperando che Chieri perda almeno una partita.

I torinesi avranno due turni sulla carta favorevoli contro Ginnastica Torino, ma mercoledì saranno impegnati in trasferta a Savigliano. Impresa difficile ma non impossibile per un Teens in crescita, che punta almeno al quart'ultimo posto, piazzamento che garantirebbe un accoppiamento sulla carta agevole con Ginnastica Torino nei play out.

Ginnastica Torino-Teens Biella 60-69 (16-21, 29-37, 46-51)

Ginnastica Torino: Pecchenino 2, Raviola, Marrone 20, Corino 11, Passarino 4, Dalle Ave, Fea 2, Stella, Gavagnin E. Ruà 8, Canistro, Arrighini 13. Allenatore: Petruzzi.

Biella: Curvà ne, Ourobagna 12, Alberto 17, Perino 8, Cena 7, Squizzato 10, Cerri, Dotti 7, Vercellino 8. Allenatore: Marco Cardano.