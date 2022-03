Scuola Pallavolo Biellese, vittoria importante a Ovada: “Importante fare punti, teniamo livello alto”

Buona prova della Scuola Pallavolo Biellese che si è portata a casa una partita importante ad Ovada. Tre punti fondamentali per rimanere agganciati ai primi quattro posti e continuare a coltivare speranze per i playoff. Vittoria cercata e voluta dalla formazione di coach Di Lonardo, che arrivava da due partite perse, in due scontri diretti.

“Era importante fare tre punti - dice Andrea Scardellato, top scorer della SPB -. Non è stata una partita facile e loro ci hanno messo molta pressione, soprattutto in battuta e con l’attacco dei centrali. Siamo stati bravi a rimanere con la testa in campo dopo aver perso il secondo set e continuare ad essere precisi col nostro gioco. Continuiamo a lavorare in settimana per tenere il livello sempre alto in questo finale di stagione.”

Pallavolo Ovada - SPB Ilario Ormezzano Sai 1-3

Parziali: 24-26; 25-18; 22-25; 17-25.

SPB: Bertoni 6, Brusasca 0, Gallo 9, Guala 6, Marchiodi 7, Rastello 0, Ricino 5, Scardellato 21, Silvestrini 9; Libero Vicario.