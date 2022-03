Nuoto, sei medaglie e buone posizioni per gli atleti Dynamic FOTO

Sei medaglie, con ben quattro titoli nazionali e tanti piazzamenti nei primi otto delle rispettive categorie per i 21 atleti dei team In Sport Rane Rosse-Dynamic Sport di Biella, Crescentino e Ivrea ai campionati italiani giovanili di nuoto. Allo stadio di Riccione grande spettacolo con i Criteria Giovanili, la rassegna che ha visto scendere in vasca i talenti più promettenti del nuoto nazionale. E grande gioia per le Rane Rosse piemontesi, in particolare per la matricola Pietro Remorini di Biella e per lo juniores Simone Spediacci di Ivrea.

Remorini ha sbaragliato la concorrenza tra i ragazzi 2008 nel dorso, vincendo sia i 100 (59"13) sia i 200 (2’08”04). Per lui anche un prestigioso argento nei 200 misti (2'13”41, il quinto posto nei 200 (2'11"66) e il decimo nei 100 (1'00"46) delfino. Per Spediacci invece vittoria nei 400 misti juniores 2004 con 4'14"86 e secondo posto nei 200 con 2'00"17, medaglia d’oro poi anche nei 200 dorso con 1’58”08. Nel settore femminile eccellenti prestazioni per Viola Fileccia (ottava nei 100 rana ragazze 2009 con 1’14”62, settima nei 200 con 2’40”51, 14esima nei 400 misti) e Andrea Maia Narchialli (ottava nei 100 dorso cadette con 1’01”83, decima nei 50 con 28”80, 18esima nei 200 con 2'17"04 e 14esima nei 50 delfino con 28”01). Molto bene anche Giulia Vittorini (12esima nei 200 delfino junior 2006 con 2’18”53).

In gara anche Benedetta Gardini (19esima nei 200 dorso junior 2006), Martina Gallo (21esima nei 100 e 23esima nei 200 dorso junior 2006), Anna De Carlo (18esima nei 100 e 28esima nei 200 dorso junior 2007), Vittoria Tessile (24esima nei 200 delfino ragazze 2008). Per il team di Crescentino ottima Gaia Tornavacca (11esima nei 400 stile libero ragazze 2008 con 4’27”42, settima negli 800 con 9’05”84). In gara anche Chiara Salerno (21esima nei 200 rana ragazze 2009) e Romina Keci (27esima nei 200 rana juniores 2006). Per il team di Ivrea buona prova per Lavinia Zanolini (18esima nei 400 misti junior 2006).

Nel settore maschile 10 gli atleti Rane Rosse in gara. Spediacci e Remorini a parte, il migliore è stato il crescentinese Matteo Ongaro, quarto a 13 centesimi dal podio nei 100 rana ragazzi 2008 (1'06"76) e 16esimo nei 200 (2'30"66). L'altro atleta del gruppo di Crescentino in gara, Denis Contati, è 24esimo nei 200 delfino junior 2004 (2'05"78). Per Ivrea invece in gara anche Stefano Linty tra gli junior 2005 (settimo nei 200 delfino con 2'02"33, decimo nei 100 con 55"29, 18esimo nei 200 stile libero con 1'52'87).

Per il team di Biella in evidenza l'esordiente Bogdan Edoardo Chiriac (settimo nei 100 con 1'01"64 e 15esimo nei 200 dorso ragazzi 2008 con 2’15”01). In gara anche Edoardo Blotto (decimo nei 50 dorso junior 2006 con 26”22, 15esimo nei 50 delfino con 25"53), Tommaso N'Gakoutou (25esimo nei 50 con 26"46, 18esimo nei 100 con 56"34 e 23esimo nei 200 dorso junior 2004 con 2’03”26), Luca Di Lonardo (24esimo nei 400 misti ragazzi 2006 con 4'42"12) e un ottimo Luca Panizza (16esimo nei 400 stile libero cadetti con 3'56"95).

Una spedizione eccellente, che merita un plauso enorme, rivolto non solo agli atleti ma anche ai tecnici coinvolti nel progetto: Riccardo Mosca e Denni Sebastiano (Biella), Donato Nizzia e Chiara Ferraris (Crescentino), Beppe Nodari e Pietro Bottino per il team di Ivrea.