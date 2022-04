Doppio impegno per la scuderia Biella Corse: al via del trofeo Maremma e del rally Team 971

Weekend impegnativo per Biella Corse, impegnata in forze su due fronti. La Scuderia sarà infatti in gara a Follonica, in Toscana (provincia di Grosseto), al 46° Trofeo Maremma, e a Settimo Torinese, in Piemonte (provincia di Torino), al 48° Rally Team 971.



Trofeo Maremma



Sono due gli equipaggi Biella Corse che parteciperanno al 46° Rally Trofeo Maremma, prima prova della stagione dell’IRC. I primi a partire saranno, con il numero 21, i valdostani Simone Goldoni ed Eric Macori, in gara con una Skoda Fabia R5 Evo2 (gruppo RC2N, classe R5-Rally2) curata dalla P.A. Racing di Alessandro Perico. Va ricordato che Goldoni è all’esordio in R5 ma nei rally è tutt’altro che un “neofita”, avendo vinto ben due edizioni (2019 e 2021) del Trofeo Suzuki nel Campionato Italiano Rally (CIR) nonché, nel 2021, il Campionato Italiano della classe R1.



Con il numero 80 prenderanno il via Giuseppe Frattalemi e Luca Silvi, nuovamente in gara insieme su di una Peugeot 208 VTI (gruppo RC4N, classe Rally4). "Sono davvero contento" commenta il "Team Manager" di Biella Corse, Alberto Negri. "E' la terza volta che partecipiamo all'International Rally Cup (IRC), campionato molto bello, che Biella Corse ha già vinto due anni or sono, con l'equipaggio De Tommaso-Bernardi. Quest'anno siamo al via con Simone Goldoni ed Eric Macori, che certo ci faranno ben figurare; come pure Giuseppe Frattalemi e Luca Silvi, sicuri protagonisti della classe Rally4. Non è però finita qui: stiamo infatti definendo gli ultimi particolari di un accordo che porterà in Biella Corse, sempre per l'IRC, un pilota molto importante a livello europeo, in grado di vincere il titolo anche se il suo impegno partirà dalla seconda gara in calendario, il Rally del Taro. Di questo però parleremo in un'altra occasione!".



La gara, organizzata dall'ASD Maremma Corse, partirà da Follonica nel primo pomeriggio di sabato 2 aprile, dove si concluderà il giorno dopo, a partire dalle ore 17,52. In programma ci sono sabato due passaggi sulla prova "Gavorrano - ENI Rewind" (lunga 8,04 chilometri); domenica tre passaggi cadauno sui tracciati "Tatti" (di 14,93 chilometri) e "Montieri" (di 11,17 chilometri). In totale i concorrenti percorreranno 426,59 chilometri, di cui 94,38 di prove speciali.



Rally Team 971



Più articolato il gruppo dei “Biella Corse” al via del 48° Rally Team 971, prova valida per il Campionato di Coppa Italia. Saranno infatti in gara nel Rally due equipaggi e un navigatore con pilota di altra scuderia più un altro equipaggio nella Regolarità Sport e un navigatore fra gli apripista delle storiche. Nel Rally i primi a partire, con il numero 28, saranno Fausto Ingignoli e Alessandro Rappoldi, al via con una Peugeot 208 (gruppo RC4N e classe Rally 4); mentre Giuseppe Licari e Vincenzo Torricelli, sulla Peugeot 106 (gruppo RC5N, classe A5) gareggeranno con il numero di gara 54. “Quello di Licari è un “ritorno”, non un debutto” spiega Alby Negri; “Giuseppe torna infatti in questa occasione alle gare, dopo un’assenza di ben diciotto anni!”. Il navigatore Biella Corse (con pilota di altra scuderia) sarà invece Luca Pieri, che partirà con il numero 3 a fianco di Massimo Marasso, su di una Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5). “Va ricordato” aggiunge Negri “che con l’ultima gara Luca ha ormai superato il traguardo delle 400 gare … Davvero un bel record!”. Nella Regolarità Sport, con il numero 302, torneranno in gara, dopo il successo di classe ottenuto alcun mesi or sono a Chieri, i biellesi David De Faveri e Marco Blotto, sempre su Peugeot 205 Rallye (9 Divisione).



Infine, l’inedito navigatore della vettura apripista 0S (una Lancia Delta Martini pilotata da Andrea Kinder) sarà il biellese Ilvo Rosso. “Navigare su questa “bestiola” … un altro sogno che si avvera!” ha commentato. La gara partirà alle 8,01 di domenica 3 aprile da Settimo Torinese, dove si concluderà a fine giornata. In programma ci sono sei prove speciali, ricavate da due passaggi sui tracciati “Albugnano” (di 7,50 chilometri), “Morasengo” (di 9,50 chilometri) e “Robella” (lunga 14,30 chilometri). In totale i partecipanti percorreranno 280,60 chilometri, di cui 62,60 di prove speciali.