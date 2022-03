Biella Rugby pronto ad affrontare Torino in trasferta

Domenica alle 15.30, Biella Rugby affronterà in trasferta VII Torino Rugby. L’ultima gara di sette consecutive, poi finalmente, una pausa dedicata ad eventuali recuperi e la sosta per le festività pasquali. Una prova difficile, determinata dalla forte rivalità che storicamente intercorre tra i due club. Grosso e compagni hanno sconfitto agevolmente i prossimi avversari al sesto turno con il punteggio di 35-18, ma da quel match sono campiate tante cose in casa di VII, a partire dallo staff che segue la preparazione del primo XV torinese che nelle ultime giornate ha portato a risultati apprezzabili, come la vittoria conseguita contro Cus Genova ed il più recente scontro con I Centurioni terminato in favore dei lombardi, ma con un vantaggio di molto sotto al break: 15-17.

Marco Porrino, head coach Biella Rugby: “Sappiamo che sarà un’altra trasferta dura. Una partita importante, sempre molto sentita dal nostro club, in cui il valore del risultato va ben oltre quello utile alla stagione sportiva. Se nel girone di andata abbiamo vinto con bonus, nelle ultime gare, Settimo si sta dimostrando in crescita. Noi siamo reduci da una prova opaca, speriamo di riuscire ad imbastirne una migliore. Dovremo fare i conti con qualche acciacco fisico, ma per qualcuno che rimarrà fuori, avremo sicuramente anche qualche rientro. I ragazzi sono un po’ stanchi, giocare sette partite consecutive senza una sosta e con una rosa non certo delle più lunghe è molto faticoso. Difficile recuperare, non solo dal punto di vista fisico, anche l’aspetto psichico è di grande importanza. Ci tengo a ricordare che i nostri ragazzi non sono professionisti, tutti studiano o lavorano, poi si allenano, nel fine settimana giocano, insomma, convivono un grande carico emotivo, non sempre facile da gestire. Tornando a domenica, cosa aggiungere? Che già sento genitori, tifosi e amici che organizzano macchinate per seguire la squadra domenica. Ecco, il sostegno dei nostri tifosi a bordo campo potrebbe essere proprio il supporto psicologico migliore per i ragazzi”.

Serie A. Rd. XV – 03.04.22. Cus Torino – Parabiago; Cus Genova – Asd Rugby Milano; VII Torino Rugby - Biella Rugby; I Centurioni – Pro Recco Rugby.