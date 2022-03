Ucraina, Patelli: “Centro storico Odessa sia patrimonio umanità, presentata risoluzione”

"Il centro storico della città portuale di Odessa sia patrimonio dell'umanità. Ho inserito questo punto specifico nella risoluzione che sarà presentata oggi nelle commissioni Esteri e Cultura della Camera. Tra i numerosi impegni previsti dal provvedimento, chiediamo al governo anche di insistere affinché l'Unesco accolga questa proposta. Oltre a causare tante vittime, il conflitto in Ucraina sta distruggendo il patrimonio culturale del Paese, che rappresenta, in tutte le sue forme e i suoi presidii, l'identità e la memoria storica del suo popolo. Memoria che va tutelata, essendo Odessa peraltro gemellata con Genova dal 1972. Sosteniamo la richiesta avanzata dal sindaco di Odessa soprattutto considerando che l'Italia è presidente di turno del Consiglio d'Europa e la prossima riunione del 1° aprile, sarà presieduta dal ministro Dario Franceschini con tutti i Ministri della cultura, e potrà essere questa l’occasione per convergere sulle iniziative comuni di sostegno alla cultura e agli artisti ucraini”. Così la deputata della Lega Cristina Patelli, membro della commissione Cultura Scienza e Istruzione.