"Quale futuro per Biella?", il Pd lo chiede ai biellesi. "Non ci arrendiamo al degrado della Città"

Sabato 2 aprile il Circolo del Partito Democratico Biella dalle ore 15 sarà all’inizio di Via Italia per confrontarsi con i cittadini sul futuro di Biella.

"Abbiamo avviato nei mesi scorsi, nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia, incontri con le associazioni del territorio di categorie economiche e del volontariato con approfondimenti sui problemi che la Città vive e che toccano la vita quotidiana dei nostri concittadini - spiegano -. Abbiamo parlato in questi mesi di aree dismesse, di come affrontare in modo corretto le grandi opportunità che le risorse europee del PNRR possono dare alla Città concorrendo al suo sviluppo, di problemi legati all’ambiente, all’energia con le conseguenze odierne di caro bollette di gas e energia, abbiamo avviato riflessioni e ricerca di soluzioni ai tanti problemi della sanità pubblica e del welfare. Non ci arrendiamo al degrado della nostra Città, pensiamo che Biella meriti di più e di meglio rispetto a un sindaco sorretto da forze politiche che pensano solo alle poltrone e alle laute indennità integrate da Roma. Non basta appellarsi continuamente alla scusante della pandemia e scordarsi di partecipare a bandi finanziati dall’Europa. La mancata partecipazione al Bando Pinqua ha privato la Città di decine di milioni di Euro , un marchio indelebile per una giunta che non pensa al bene comune . Altri capoluoghi di Provincia a noi vicini hanno portato a casa risorse cospicue. Parleremo di queste cose con i cittadini, dialogheremo su un futuro possibile , raccoglieremo idee, suggerimenti e suggestioni".