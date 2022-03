Provincia, Mariano Zinno entra in consiglio: “Onorato, porterò visione civica di fare politica”

“Sono onorato di poter rappresentare Cossato in consiglio provinciale ma sarò soprattutto il portavoce di tutti quegli amministratori comunali della provincia di Biella che ho incontrato in campagna elettorale e di tutti quelli che avranno necessità di espormi criticità che dovranno avere risoluzioni di competenza della Provincia”. Con queste parole, Mariano Zinno commenta l'entrata in consiglio provinciale, al posto di Gigliola Topazzo della Lega, entrata nella giunta Corradino come nuovo assessore della città di Biella.

Zinno, eletto tre anni fa a Cossato nella lista del sindaco Enrico Moggio, è il presidente del consiglio comunale. “Sebbene le elezioni provinciali siano di cosiddetto secondo grado, credo che il mio mandato sarà caratterizzato dall’esperienza maturata in questi anni a Cossato. Tenterò di portare in consiglio provinciale la visione civica di amministrare e fare politica. Essere al servizio dei cittadini è un caposaldo dell’azione politica fin qui portata avanti dalla Lista Civica Moggio Sindaco a cui ho aderito nelle elezioni amministrative del 2019 e credo che in Provincia lo spirito e la visione di questa consigliatura siano del tutto simili”.