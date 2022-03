Biella, Luca Zani si dimette da Seab ed entra in consiglio comunale

Luca Zani entra nel consiglio comunale di Biella, dopo la nomina di Marzio Oliviero ad assessore della giunta Corradino. Con questa mossa, Zani si è dimesso nei giorni scorsi dall'incarico di vicepresidente della Seab. “Una decisione dettata dall'incompatibilità verificatasi con il mio ingresso in consiglio – sottolinea Zani – Si tratta di una nuova esperienza, che svolgerò nel migliore dei modi”.

E sui 2 anni trascorsi in Seab, Zani confida: “Ho avuto l'opportunità di lavorare con un gruppo di professionisti eccezionale. Tutte le azioni intraprese stanno portando ad ottimi risultati, con l'auspicio che si arrivi all'omologazione del concordato in continuità. È stata sicuramente una bellissima esperienza, anche sotto il profilo umano, che mi ha consentito di conoscere molte figure professionali a tutti i livelli della società. Sono il vero valore aggiunto”. Il nome del successore di Zani in Seab verrà deciso prossimamente dal Cda della municipalizzata.