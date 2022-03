All'Oasi Zegna arriva il Water Slide, la discesa più pazza del mondo

Non con gli sci o lo snowboard, ma con i bob, slitte a forma di banana, biciclette, gommoni, macchinine e ogni altro mezzo possibile venga in mente. Domenica 3 aprile 2022 l’Oasi Zegna ospita, in collaborazione con i Sensa Cunisiun, l’evento più pazzo della stagione: il WaterSlide.



I partecipanti (dress code – montagna anni 80) si lanceranno lungo il parterre innevato di Bielmonte, quando le piste sono ormai chiuse agli sciatori, con “ogni mezzo possibile”.L’arrivo è in una grossa pozza d’acqua, una sorta di piscina creata dallo scioglimento della neve in aprile, al tempo di musica. E’ prevista una premiazione suddivisa su 3 categorie: miglior mezzo, miglior costume, migliore performance.



INFO: Apertura pool ore 11, omaggio a chi si presenta entro le ore 10.30. Ticket: 5 euro (pool access + contest WaterSlide), iscrizione in loco.