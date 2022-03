A Valdilana si pensa già alla lotta alle zanzare, incontro al Giletti di Ponzone

Con l’avvicinarsi della stagione calda e la mente che si proietta verso di essa è inevitabile tenere in considerazione anche i fastidi che porta con sé, in primis il ritorno di piccoli ma fastidio insetti quali sono le zanzare.

L’incontro in programma per venerdì 1° aprile, ore 20:45, al teatro Giletti di Ponzone (Valdilana), avrà come tema proprio loro. Insieme al relatore, il Dott. Davide Bruciaferri, i partecipanti discuteranno l’odiato insetto dal punto di vista ambientale e biologico, nonché dei metodi per contrastarlo. La serata, organizzata dall’Unione montana dei Comuni del Biellese orientale, è aperta a tutta la cittadinanza.