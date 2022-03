Biella, al Museo del Territorio Dante incontra il fumetto

Nell’ambito degli eventi per la celebrazione del 700esimo anniversario della scomparsa di Dante Alighieri si svolgerà, nella sala conferenze del Museo del territorio di Biella, venerdì 1° aprile, un seminario dedicato al rapporto tra l’opera del poeta e il fumetto.

“Questo seminario – racconta Paolo Furia, ricercatore dell’Università di Torino e membro del comitato organizzatore – andrà a chiudere la serie di eventi messi in campo dall’Università per il 700 anno dalla morte di Dante. Il nostro obiettivo è stato portare al di fuori dell’ambiente accademico le attività che solitamente ne restano confinate”.



Il comitato organizzatore del seminario, composto, oltre che da Furia, anche dai docenti Giuseppe Noto e Federico Vercellone. In partenza alle ore 14:30, l’incontro presenterà e discuterà la commedia dantesca, il suo rapporto con i media e le celebri rielaborazioni fumettistiche come quelle a matrice disneyana di Topolino. Ma anche l’occhio vuole la sua parte.

Ad accompagnare l’evento ci sarà infatti l’apertura della mostra alla biblioteca civica di Biella che darà al pubblico la possibilità di visionare le tavole fumettistiche in oggetto. Organizzata dal comitato composto da Matteo Pollone, Mariella Lazzarin e Gianluca Tana, la mostra sarà visitabile, in orario di apertura della biblioteca stessa, dal primo aprile al 15 maggio.