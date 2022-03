Dal Nord Ovest - Uccide la madre di 89 anni e poi si costituisce

Tragedia familiare a Dronero, dove un uomo di 57 anni ha ucciso l'anziana madre di 89 anni, nella casa in cui vivevano.

L'uomo, subito dopo aver ucciso la madre, avrebbe chiamato il 118, dicendo di averla strangolata. Poi avrebbe telefonato alla sorella, raccontandole il gesto compiuto. La donna a sua volta ha allertato le forze dell'ordine.

I Carabinieri della locale Stazione, giunti sul posto poco dopo, hanno trovato nell’abitazione l'uomo in stato confusionale e sporco di sangue. Sosteneva di avere fatto del male alla propria madre convivente, cosa purtroppo confermata dal ritrovamento del corpo privo di vita dell’anziana donna in un locale della casa.

Sul posto è giunto anche il personale del 118, che ha constatato il decesso e prestato le prime cure all’uomo, anch’egli ferito. Le operazioni di sopralluogo e le verifiche degli elementi utili ad accertare la dinamica dei fatti, sono state eseguite dai militari del NOR della Compagnia e del Nucleo Investigativo di Cuneo. Data la gravità del fatto, il Procuratore della Repubblica di Cuneo, dott. Onelio Dodero, ha raggiunto l'abitazione teatro del grave fatto.

Secondo i primi accertamenti, l’uomo, in un momento di particolare sconforto scaturito da una grave situazione personale, avrebbe dapprima tentato un gesto autolesionistico e successivamente, dopo che la madre era accorsa per soccorrerlo, si sarebbe accanito su di lei, uccidendola. Le condizioni in cui è stato rinvenuto il corpo della povera donna lasciano presupporre che sia stata strangolata; questa circostanza troverà eventuale riscontro a seguito delle indagini autoptiche disposte dalla Procura.

Alla luce di quanto emerso l’uomo, portato via in ambulanza e scortato da due Carabinieri, è stato tratto in arresto per omicidio e trasportato all’Ospedale di Cuneo per i necessari accertamenti sanitari, all’esito dei quali, se le sue condizioni lo permetteranno, sarà condotto in carcere.