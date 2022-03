Scontro tra auto a Crocemosso, una donna in Pronto Soccorso

Incidente stradale a Valdilana nella mattinata di ieri, 30 marzo. Secondo le prime informazioni raccolte, due donne alla guida si sono scontrate a Crocemosso per cause da accertare. Una di loro sarebbe rimasta lievemente ferita nell'impatto e trasportata in Pronto Soccorso dai sanitari del 118. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso.