Scatta l'allarme a Biella, ladri in fuga lanciano refurtiva contro la Polizia ed evitano la cattura

Il tempestivo intervento delle forze dell'ordine ha evitato che due uomini a volto coperto potessero fuggire con la refurtiva. Braccati dagli agenti di Polizia, hanno dovuto abbandonare i sacchi con dentro gratta e vinci, denaro e sigarette, non prima di avergli scaraventato contro alcune stecche, così da guadagnare quel vantaggio, fondamentale, per saltare un muretto e fuggire nelle vie limitrofe.

Il tentato furto è avvenuto la scorsa notte, 30 marzo, poco prima delle 4, nel rione di Chiavazza. A finire nel mirino la Tabaccheria Aurora, situata in via Milano, a Biella. Stando alle prime ricostruzioni, due uomini con mascherina chirurgica hanno raggiunto il retro dell'esercizio commerciale e sfondato a colpi di martello il muretto per scardinare la porta in ferro e infrangere alcuni vetri.

Una volta all'interno, si sono impadroniti della merce esposta nel negozio: gratta e vinci, sigarette e denaro contante in cassa per un valore di diverse migliaia di euro. Nello stesso istante, è scattato l'allarme che ha allertato immediatamente Polizia e Carabinieri, sul posto nel giro di pochi minuti: alla vista degli uomini in divisa, i due malviventi si sono dati alla fuga e sono stati costretti ad abbandonare la refurtiva per evitare la cattura.

Le successive ricerche hanno dato esito negativo ma il grosso della refurtiva è stato restituito ai legittimi proprietari. Sono in corso le indagini di rito per dare un volto agli autori del furto. Attoniti e senza parole le titolari della tabaccheria: “Siamo ancora sconvolte, in 18 anni di gestione non era mai accaduta una cosa simile. Per fortuna siamo riusciti a recuperare la maggior parte di ciò che è stato rubato grazie alle forze dell'ordine”.