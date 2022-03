Pralungo e i primi cittadini biellesi al fianco del vicesindaco aggredito dai due rapinatori

“Sei una roccia”. “Una persona buona che non meritava tutto ciò”. “Forza Ilario”. Questi sono solo alcuni dei tantissimi commenti condivisi nelle ultime ore, a seguito della notizia che ha visto il vicesindaco di Pralungo, Ilario Stefani, aggredito e minacciato da due malviventi, poi arrestati dalla Squadra Mobile di Biella, all'interno della sua abitazione (leggi qui).

Stefani, molto attivo nella vita amministrativa del suo paese, è molto conosciuto in tutto il territorio per la sua disponibilità e generosità. Anche i sindaci del Biellese hanno voluto dimostrare la loro vicinanza con messaggi pubblici, come Claudio Corradino di Biella: “Forza Ilario, ti siamo vicini”, seguito a ruota dal vice Giacomo Moscarola (“Grande Ilario, tieni duro”) e dal presidente della Provincia nonché primo cittadino di Occhieppo Superiore Emanuele Ramella Pralungo (“Forza Ilario, ti abbraccio forte e ti sono vicino”).

Parole di conforto anche da Antonio Filoni di Mongrando (“Un abbraccio forte forte!! Sei una roccia, non mollare”) e dall'ex parlamentare Gianni Wilmer Ronzani (“Ti esprimo tutta la mia vicinanza e solidarietà”).