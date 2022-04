“Giù dalla finestra per dare l'allarme, ringrazio la Madonna” il racconto shock del vicesindaco di Pralungo

“Mi sento abbastanza bene, a parte lo spavento”. Mantiene un po' di ottimismo ma gli occhi, lucidi, e la voce tradiscono una certa emozione. Di chi se l'è vista brutta ma è ancora vivo per raccontarlo. Non sono stati momenti facili per Ilario Stefani, il vicesindaco di Pralungo che, nei giorni scorsi, è stato brutalmente aggredito e rapinato in casa propria da due uomini incappucciati (leggi qui). Una mezzora di terrore davvero interminabile.

“Non è stata una bella esperienza – racconta ai nostri microfoni – Hanno sfondato la porta in piena notte mentre stavo dormendo. Mi sono spaventato: volevano dei soldi e mi hanno legato le gambe. Dopo un po' mi hanno chiesto di chiamare un amico per farmi portare del denaro. Vedendo l'ora, si è subito allarmato. Nel frattempo, mi sono buttato giù dalla finestra calandomi da sette metri di altezza e ho dato l'allarme chiamando il vicino di casa. Poi è arrivata la Polizia. Ringrazio la Madonna”.

A chi gli chiede se ha temuto per la sua vita, Stefani risponde commosso: “Sinceramente no. In quei momenti, ho guardato la Madonna e mi ha aiutato. Ho solo pensato che era strano che siano venute da me queste persone dopo averne aiutate molte in tutto il territorio. Purtroppo può capitare a chiunque, stavolta è accaduto a me”.

Nel suo intervento, Stefani ha voluto condividere alcuni sentiti ringraziamenti: “La Squadra Mobile di Biella, tutti gli agenti sono stati fantastici (leggi qui). Senza dimenticare i Carabinieri, la comunità dei sindaci (leggi qui) e i cittadini che mi hanno espresso vicinanza e solidarietà. Anche da Roma ho ricevuto belle parole. Sono rimasto stupito”.