Ludovico Aldasio, da Mosso a Milano e il successo su Instagram

La storia di Ludovico Aldasio, 22 anni, è quella di molti ragazzi e ragazze della sua età dove i sogni di un bambino cresciuto in un piccolo paese si concretizzano nell’immagine delle grandi città, del mondo che c’è fuori dalle realtà rurali.

Nel caso di Ludovico, cresciuto a Lonate Pozzolo, vicino all’aeroporto di Milano Malpensa, tra i luoghi della sua infanzia si può ritrovare anche Mosso, a cui resta legato da un rapporto speciale: “Vi ho trascorso parte della mia vita – racconta Ludovico – perché è il paese un cui risiede mia nonna materna. Ancora oggi lo vedo come una specie di oasi, un posto in cui trovare la pace e scaricare la tensione”.



Sin dalla tenera età, una passione ha sempre accompagnato Ludovico: il mondo dell’intrattenimento e dello spettacolo e le prima esperienze non hanno tardato ad arrivare. Appena concluso il liceo ha fatto il suo ingresso in una radio di Lonate Pozzolo e, in seguito, ha frequentato dei corsi di conduzione radiofonica che lo hanno fatto approdare in una FM regionale.

Poi è arrivato il Covid. Nonostante le difficoltà portate dalla pandemia Ludovico non ha abbandonato il suo percorso e ben presto ha trovato la soluzione più adatta ai tempi. Si chiama Instagram la piattaforma sui cui punta lo sguardo e, in particolar modo, sulla possibilità di fare delle dirette fai-da-te in maniera semplice e senza dover muovere tutta la macchina radiofonica: “Ho iniziato facendo delle interviste – spiega Ludovico – per incentrare la mia presenza sul web su un format a me caro e, un giorno, ho avuto come ospite Francesca Agnati che fa anche televisione. Abbiamo trovato subito la sintonia e mi ha proposto di partecipare ad un programma”.



Tuttavia, l’abbandono dei social non è mai stato nelle intenzioni della giovane web star emergente: “Mi sono dovuto presto adattare ai trend – confessa – e le interviste non funzionavano. Ci volevano contenuti più brevi e leggeri che potessero essere consumati velocemente”. Video brevi quindi, come un saluto e un balletto, sul modello di TikTok, e perché no, magari anche in altre lingue. Il cambio di formato e l’ampliamento del pubblico raggiungibile danno i frutti previsti portando, nel corso del tempo, Ludovico ad ottenere 3 milioni di follower da tutto il mondo.



Ora è arrivato il momento di puntare in alto: “Voglio cambiare i miei contenuti, non mi va di fare per sempre questo genere di intrattenimento. Punto alla televisione e alle interviste a me care”. Con l’esperienza acquisita negli ultimi anni, non possono mancare delle parole per chi volesse approcciarsi a questo mondo in maniera professionale: “Può sembrare banale quello che sto per dire – afferma Ludovico con tono sicuro – ma bisogna essere determinati e costanti. Soprattutto la seconda. Non si può pensare di fare carriera dedicandosi a questa attività sporadicamente e bisogna sempre tenere conto che si sta facendo qualcosa di esclusivamente virtuale che non dà competenze per la maggior parte dei lavori nel mondo esterno”.