Genitori, insegnanti, ragazzi e volontari al lavoro alla Carducci del Vandorno, per una scuola più accogliente e più sicura

La scuola elementare “G. Carducci” del Vandorno dell'Istituto Comprensivo San Francesco di Biella ha aderito al progetto “Nontiscordardimé” proposto da Legambiente per rendere le scuole più accoglienti e sicure.

Legambiente propone ogni anno la storica campagna di volontariato, rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, che coinvolge genitori, insegnanti, ragazzi e volontari nella cura degli ambienti scolastici, fornendo loro la copertura assicurativa necessaria ad operare in sicurezza. Gli insegnanti del plesso, venuti a conoscenza dell’iniziativa ed entrati in contatto con Paola Giachino della sezione Legambiente di Biella, hanno richiesto l’autorizzazione alla Dirigente Scolastica, dott.ssa Monica Pisu, che si è resa subito disponibile a realizzare il progetto e al Dirigente del Comune, dopodiché hanno richiesto la disponibilità dei genitori delle 8 classi.

I genitori si sono dimostrati entusiasti e molto collaborativi a realizzare l’iniziativa per rendere più confortevole l’ambiente scolastico dei loro figli.

Che cosa è stato fatto? Nei giorni scorsi si è proceduto con l'intonacatura delle pareti del corridoio e di alcune classi; imbiancatura del corridoio, delle scale e di alcune aule, all’esterno: piantumazione di una siepe e di fiori per abbellire il giardino scolastico e realizzazione di un’aiuola per il “giardino per le farfalle” e l’orto.

Tutto questo è stato possibile grazie alla grande partecipazione di genitori e parenti degli alunni del plesso, che hanno creato un gruppo affiatato e ben coordinato che ha lavorato senza sosta nei 3 giorni dedicati all’iniziativa.