Da domani nuovi orari in comune a Biella, a Palazzo Oropa

Da domani venerdì primo aprile cambierà l’orario di apertura degli Uffici Comunali di Palazzo Oropa. Infatti, in relazione al progressivo superamento delle misure di contrasto all’epidemia da Coronavirus gli uffici saranno aperti dal lunedì al venerdì al mattino dalle 8,30 alle 11,30 e il pomeriggio dalle 14,15 alle 15,15. Il sabato solo lo stato civile dalle 9,30 alle 10,30 ed esclusivamente per le denunce di morte.

Fino al 30 aprile 2022 al pubblico sarà consentito accedere agli uffici soltanto se munito di protezione delle vie respiratorie (mascherine anche di tipo chirurgico). Durante l’attesa e la permanenza negli uffici si raccomanda di evitare gli assembramenti.

In ogni caso, si consiglia di non recarsi negli uffici al solo scopo di richiedere informazioni. Queste devono essere richieste esclusivamente via telefono o via mail ai recapiti indicati sul sito Internet: www.comune.biella.it oppure passando dal centralino (015-35071).

Sul medesimo sito Internet sono inoltre indicati i servizi che possono essere usufruiti online senza la necessità di recarsi agli sportelli (ad esempio il cambio di residenza o di abitazione).