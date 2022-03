"Medicina di genere", se ne parla in un incontro organizzato dalle Democratiche Biellesi

Giovedì 31 ore 21, sia in diretta su Facebook che in presenza a Ponderano in via Mazzini 28 presso il Centro Polivalente, le Democratiche Biellesi propongono il primo incontro sulla #MedicinadiGenere, studiata e calibrata sulle persone e sulle nostre diversità.

"La salute è un tema centrale per la vita di ogni donna e uomo, ci riguarda tutti e tutte, ed è bene differenziare i vari approcci alla medicina a seconda della persona".

Interverranno a questo evento le Dottoresse Patrizia Tempia Valenta e Maria Ruggeri, referenti ASL BI per la medicina di Genere e il Dottor Francesco Leone, direttore struttura complessa oncologia ASL BI.

Introdurranno Carolina Nara Velludo, di Donne Nuove, e Marinella Lentini, delle Democratiche Biellesi.

È importante approfondire insieme questo tema della medicina di genere perché riguarda tutti! Vi aspettiamo!