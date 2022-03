Salussola, 700mila euro per la sicurezza idrogeologica di Vigellio

La frazione Vigellio di Salussola si trova un livello più basso della strada e, negli anni, si è spesso allagata in caso di piogge forti, con l'acqua in eccesso deviata nei campi e conseguenti danni.

Per questo motivo, il consiglio comunale di Salussola del 23 marzo, approvando Bilancio di Previsione e Documento Unico di Programmazione riferiti al triennio 2022-2024, ha stanziato 700 mila euro di contributi per la messa in sicurezza idrogeologica della frazione.

“Si tratta di realizzare – spiega il vice sindaco Valter Pozzo- circa 400 metri di tubatura che raccoglierà le acque piovane e viaggerà in parallelo con la fognatura. Il nostro obiettivo è impedire che l'acqua confluisca in fognatura perchè questo crea aumenti di pressione nelle case. L'acqua sarà convogliata in un fosso già esistente che sarà ripristinato con canalette in cemento, in modo da rendere non più necessaria la manutenzione: dal fosso l'acqua confluirà nel torrente Elvo”.

Voto contrario su bilancio e DUP da parte della minoranza: “Quello di Vigellio – dichiara la capogruppo Simonetta Magnone - è un problema di fognatura che andrebbe valutato con Cordar. Ci si preoccupa degli allagamenti di Vigellio e si trascura di chiedere contributi per mettere in sicurezza le aree suscettibili di potenziali frane. Questa, la verifica sismica delle scuole ed il Piano Regolatore datato sono le priorità”.

Aggiornamento del Piano Regolatore per cui l'amministrazione Chioda ha stanziato poco più di 93 mila euro. I documenti contabili prevedono inoltre 55mila euro per la videosorveglianza perimetrale, 200mila per la sicurezza di via Martiri Libertà, 150mila per la riqualificazione delle ex scuole di Arro e 7mila per l'edicola votiva al Beato Pietro Levita.

Anche su questi ultimi due stanziamenti opposizione contraria: “La maggioranza – argomenta Magnone - ha previsto di ristrutturare le fatiscenti ex scuole di Arro e, al tempo stesso, le ha inserite tra gli immobili da vendere. Quanto all'edicola, la precedente amministrazione intendeva creare un comitato per fare partecipare la comunità ad una raccolta fondi: quella attuale vuole fare da sola”.

Il sindaco Manuela Chioda smentisce sul punto: “L'edicola sarà realizzata con più contributi. Con quelli delle associazioni finanzieremo il basamento ed il muratore. Con il nostro pagheremo l'artista locale che realizzerà quest'opera di coniugazione tra vecchio e nuovo”.