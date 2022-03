Il nuovo volto di Chiavazza: piazza, percorsi pedonali e viabilità. Un progetto da 1.6 milioni di euro

Dopo aver ottenuto i 18,5 milioni di euro per progetti di Rigenerazione Urbana, "volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale" per la riqualificazione di scuole e impianti sportivi, Biella punta più in alto. E nei suoi pensieri c'è Chiavazza.

Era maggio quando il capoluogo si era candidato per accedere al contributo previsto dal Dpcm del 21 gennaio 2021 relativo all’assegnazione ai comuni di un fondo per progetti di Rigenerazione Urbana. Obiettivo della giunta Corradino, era captare fondi pari a 20 milioni di euro, ovvero l’importo massimo a cui possono partecipare i capoluoghi di provincia. Non ci era arrivato. Ma ora ci riprova a captare quelli che ancora mancano. E sul piatto mette progetti dal valore di 1,6 milioni di euro che hanno il cuore a Chiavazza.

Di cosa si parla? C'è di tutto: dalla riqualificazione di edifici, a nuovi percorsi viabili e pedonali e una nuova piazza.

A entrare nel dettaglio è il vicesindaco assessore con le deleghe relative ai progetti PNRR e al coordinamento fondi Giacomo Moscarola. "L'obiettivo è riqualificare intere aree del quartiere tramite un insieme coordinato di interventi che possano condurre a impatti positivi sia in ambito sociale, scolastico, culturale e sportivo e che possano incidere significativamente sulla qualità del decoro urbano, del tessuto sociale ed ambientale. Abbiamo dato una nuova immagine ad altre zone della città, ora tocca a Chiavazza".

In particolare, il progetto al momento ancora allo stadio di studio di fattibilità, parte dalla piazza del quartiere, Piazza XXV Aprile. L'intervento in questo punto di Chiavazza prevede di realizzare di un continuum tra l'attuale sagrato della chiesa e la parte di piazza dove si affacciano le scuole. La pavimentazione sarà in pietra. Niente più stalli auto. L'area sarà interamente pedonale, sia di fronte all'asilo che alle elementari. L'unico stralcio di asfalto sarà quello di via Firenze, che però diventerà a senso unico da via Coda, e con una sola carreggiata. Restyling anche alla casa del custode ora sede dell'associazione Alpini e all'ex municipio. Di fronte alla farmacia in piazza la viabilità sarà regolata da una piccola rotonda.

Gli altri interventi riguardano la sede del centro incontro anziani in via Gamba e la sua area verde. Tra via Gamba e via De Amicis sarà inoltre realizzato un percorso pedonale sicuro e protetto per gli allievi delle scuole, che avrà una pavimentazione "a pigmento naturale". Arriverà fino alla media Nino Costa e proseguirà più a Sud. Nuove rotonde saranno realizzate lungo via Milano tra via Gamba e viale Venezia. E poi buna parte dei fondi saranno destinati all'illuminazione che sarà potenziata un po' ovunque: dalla piazza alle vie laterali.

Il progetto prevede anche una nuova viabilità tra viale Venezia e via De Mosso oltre a una nuova illuminazione e la realizzazione di un percorso lungo il Cervo in via Collocapra.