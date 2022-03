“Dehors, un inno alla vita”. E l'assessore Greggio a Biella rivede il regolamento per non toglierli

“I dehors sono un inno alla vita”. E l'assessore Greggio a Biella mette mano al regolamento per non toglierli

A Biella è rivoluzione dehors. Oggi finisce lo Stato di emergenza. Dal 1 luglio i titolari delle attività che avevano chiesto la posa di uno spazio all'esterno dei locale per l'emergenza, avrebbero dovuto rimuoverlo. Il Comune però non ci sta. E si è già messo al lavoro per rivedere il regolamento per continuare a lasciarli dove si trovano. E non è l'unica novità: il Comune ha infatti deciso di permettere ai commercianti di pagare il rinnovo del suolo pubblico non al momento della domanda, ma ad ottobre.

L'ultima grande rivoluzione che ha riguardato i dehors in città porta la firma dell'amministrazione Barazzotto. Dall'anno passato l'assessore al Commercio Barbara Greggio aveva intenzione di rimettere mano al regolamento, ma il Covid non l'ha permesso. Ora non intende aspettare. Anche perchè i mesi passano, ed entro giugno l'iter delle modifiche deve essere terminato, per permettere a Biella di non cambiare volto.

“Il grande problema per chi ha messo il dehors con lo stato di emergenza – spiega l'assessore – , è che adesso non potrebbe più tenerlo perchè si è andati in deroga ad alcune norme del codice della strada. Se vogliamo però fare turismo, non possiamo immaginare di fare passi indietro. La città deve vivere. I dehors sono un inno alla vita. Dobbiamo metterne, non cancellarli. L'unico modo però per permettere di tenerli è rivedere il regolamento. E lo faremo. Sarà un lavoro complesso, ma non vogliamo rinunciarci”.

L'assessore è più che determinata: “Adesso abbiamo già permesso ai concessionari di pagare non al momento della domanda ma ad ottobre. Sperando che lo Stato magari ci ripensi e dia degli aiuti o cambi qualcosa. Vediamo. Con gli assessori di altri capoluoghi stiamo facendo pressione a questo proposito. Ma adesso ci rimbocchiamo le maniche e vediamo di non togliere nessun dehors di quelli in più che sono stati messi. Biella è bella così. Vogliamo inserire formule nel regolamento per dare più flessibilità per non violare il codice stradale”.

Tra i primi passi in questo senso c'è un confronto tra il Comune e le associazioni di categoria nell'ambito del Duc.