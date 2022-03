Dehors Covid a Biella, Confesercenti: "La questione non è quando pagare, ma quanto"

Dehors Covid a Biella. Confesercenti entra nel merito della questione, ma non del "quando" pagare ma del "quanto".

"Sulla scia delle “comunicazioni” da parte delle amministrazioni locali, in qualità di associazione che raggruppa i pubblici esercizi biellesi, vogliamo apportare il nostro contributo - spiega in un comunicato Confesercenti - , dando a nostra volta “i numeri” che ad oggi, nella probabile inconsapevolezza globale, ruotano intorno al tema dei Dehors".

"Osservando il caso del Comune di Biella - si legge nel documento - , esso invitava le attività ad espletare una “procedura semplificata” (???) presso gli uffici, vantando per altro di aver lavorato in tal senso, ma applicando di fatto il decreto “Mille Proroghe” di valore nazionale. Gli utenti avrebbero poi dormito sonni tranquilli, con il loro Dehor solo da allestire per la bella stagione. Scopriremo a breve, che il suddetto invito nascondeva sgradevoli sorprese.

La suddetta comunicazione, imposterebbe infatti una proroga della concessione esistente fino al 30/6 (proroga che avrebbe già dovuto essere garantita dalle modificazioni al decreto “Cura Italia”, ma pazienza). Di fronte a richieste diverse dall'occupazione permanente, il preventivo generato dalla ditta che riscuote il tributo è fondato sulla tariffazione temporanea che in buona parte della città si colloca a circa 0,50€/metro/giorno. Al termine di questa concessione, il locale dovrebbe poi farne partire un'altra, da Luglio, se volesse comunque mantenere il Dehor, e ipotizzando che si optasse per la permanente, la tariffa sarebbe di circa 52,00 €/metro/anno, da cui certamente per il 2022 andrebbe scorporato il primo semestre".

"Ora tocca a noi: diamo i numeri! Per un dehor di 50 metri quadri - continua Confesercenti - supponendo che la gestione abbia fatto né più né meno quanto richiesto dal Comune di Biella, il costo fino a giugno (90 giorni) sarebbe di circa 2400,00€ a cui andrebbero poi sommati i 1300,00€ per il semestre rimanente, posto che si proceda con una nuova richiesta di concessione, stavolta permanente. Impostando in partenza una procedura di tipo permanente, invece il calcolo andrebbe fatto secondo la tariffazione più bassa, portando il costo annuale a circa 2600,00€ (200,00€ in più del costo trimestrale) da cui comunque per il 2022 andrebbero scorporati i primi 3 mesi, 650,00€

Di seguito un semplice schema per riassumere la situazione (a Biella):3700,00€ contro meno di 2000,00€, a questo per ora porterebbe la “procedura semplificata”, ovviamente senza la componente dei rifiuti. Risulta inaccettabile. Le attività in questione non hanno la forza per sopperire né a questo genere di costi, né a questo genere di confusione.

La fine della situazione emergenziale dell'economia, aggravata anche dal caro bollette, non coinciderà con la fine dello stato di emergenza pandemica fissato a oggi per il 31 marzo e a tal proposito ricordiamo che alcuni comuni Italiani (Ferrara e Genova ad esempio) stanno provvedendo ad esentare il pagamento del suolo pubblico per tutto il 2022 a sostegno di una categoria che genera occupazione e tiene vive le nostre piazze e le nostre strade. Sappiamo che la questione si pone trasversalmente in tutte le amministrazioni del territorio, alle quali, insieme con quella di Biella, allarghiamo un nuovo appello al di là di ogni polemica, affinché si analizzi la questione alla luce dei suddetti ragionamenti".