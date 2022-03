Frandino, Noi di Centro" Biella: "Le gente vuole fatti, non parole"

Enrico Frandino presidente provinciale di "Noi di Centro" Biella lancia un appello alle forze centriste per un unione costruita sulla proposta e il dialogo.

"C'è bisogno di creare un'aggregazione di forze che ragionino e costruiscano idee per la rinascita di Biella e del territorio biellese, la gente vuole fatti non parole- dice Frandino- vuole che si pensi e si realizzi un tavolo di progettualità che miri alla risoluzione dei problemi, metta in primo piano il bene della gente, e ponga attenzione al lento deperire sociale del territorio".

"Noi di Centro" Biella lancia un invito concreto ad unire le forze e a creare una volta per tutte un'occasione permanente di ragionamento sullo sviluppo e sul dialogo per la difesa del bene comune.