A Pray 405mila euro per i danni provocati nell'alluvione 2020, ecco i cantieri in programma (foto dalla pagina Facebook del comune di Pray)

A Pray sono stati assegnati dalla regione Piemonte 405mila euro per danni provocati dall’alluvione del 2/3 ottobre 2020. “Sono stati finanziati quattro cantieri – sottolinea il sindaco Gian Matteo Passuello - che consentiranno di mettere in sicurezza la frana che ha interessato la strada del Guarnero Pianceri Alto, il versante sottostante il cimitero di Pianceri Alto, insieme all'intervento sul rio Scoldo con rifacimento di protezioni spondale e la messa in sicurezza di un versante in Regione Campiglia. La conferma del finanziamento consentirà di affidare senza ulteriori ritardi l’incarico per la progettazione definitiva necessaria per dare avvio ai lavori , che prevediamo avviare nella prossima stagione estiva”.