Rally, il pilota Giuseppe Licari torna al volante dopo 18 anni

La 48esima edizione del rally Team 971, in partenza il 2 aprile da Settimo Torinese, sarà l’occasione per l’ormai 60enne Giuseppe Licari di riavvicinarsi ad una delle sue passioni, messa in pausa dal lontano 2004: “Ho corso dall’88 al 2004 – racconta Licari – ma ho abbandonato i motori per dedicarmi alla bici, sport che pratico da quando avevo 13 anni. Nonostante ciò, parte di me non ha mai smesso di pensare ai rally”.



Con all’attivo 14 rally Lana di Biella e la vittoria al campionato Piemonte-Val d’Aosta, le 3 prove del Team 971 saranno affrontate da Giuseppe con accanto il navigatore Vincenzo Torricelli. Originario di Borgosesia, Torricelli può vantare una vasta esperienza in ambito mondiale: “Con lui mi sento al sicuro – confida Licari – e so di potermi concentrare solo sui tracciati. Voglio rimettermi in forma ed essere pronto per quando arriverà il rally Lana”.



Il pilota di Cossato parteciperà nella categoria moderna e dovrà vedersela con altri 82 concorrenti cercando di dare il meglio a bordo della sua Peugeot 106, gruppo A5. Al suo fianco anche il team di Biella Corse di cui Licari è sempre stato membro.