Rally & Co, ecco il programma gare nel weekend

Weekend particolarmente intenso il prossimo per la scuderia Rally & Co che vedrà impegnati i propri portacolori in ben 3 appuntamenti diversi. A Settimo Torinese presenti al Rally Team 971 nella sezione storica con il numero 201 l'equipaggio campione italiano in carica Marco Bertinotti e Andrea Rondi sulla consueta Porsche 911 seguiti su Ford Sierra Cosworth con il 209 da Luca Ferrero e Paolo Ferraris; Pigi Porta e Giuliano Santi scatteranno con il numero 213 sulla Ford Escort, seguiti da Stefano Zublena con alle note Luca Zerbetto su di una Fiat 127.

Nella gara moderna con il numero 42 su Renault Clio Rally 5 al via un equipaggio tutto femminile composto da Nicky Cretier e Cristina Cottier mentre con il numero 76 sulla Citroen C2 partiranno Massimiliano Di Martino con Denise Bolletta. Al primo appuntamento di campionato italiano velocità fuoristrada il trofeo Ciglione Malpensa (prima edizione): al via i veterani Gazzetta- Cortese su Ford Fiesta Proto, Tosetto-Seguini su Jeep Proto e Paolo Gazzetta con Foglia su Suzuki Vitara nella formula classic mentre all'esordio assoluto in questa specialità partiranno Simone Lanfranchini e Sabrina Panizza anche loro a bordo di una Jeep Proto di gruppo B.

Ultimo appuntamento in programma per la scuderia biellese, la prima gara di campionato italiano velocità su terra a San Polo Val d'Enza nel quale Davide Negri, reduce dal secondo posto nel rally Vallate Aretine, sarà sicuro protagonista a bordo di un prototipo tubolare monoposto.