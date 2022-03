Go Kart, il Rally & Co vola con il campioncino De Grandi

Ottima gara lo scorso weekend per il piccolo Leonardo De Grandi sul circuito lombardo di Franciacorta, teatro della seconda gara di campionato kartsport circuit.

A bordo del nuovo go kart categoria 60 mini sm, il portacolori della scuderia Rally & Co ha infatti colto in qualifica la quarta piazzola sulla griglia di partenza, posizione confermata sia nella prefinale che in finale, dove un arrivo al fotofinish (con i primi 4 racchiusi in poco più di 3 decimi) ha tenuto tutto il pubblico sulle spine. Ciliegina sulla torta per il driver di Postua i migliori tempi sia in gara 1 che in finale confermando la grande velocità sul giro singolo, una caratteristica diventata ormai consuetudine in questa stagione 2022.