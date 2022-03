Biella Motor Team, pronti per il Team 971

È l’edizione numero 48 del Rally Team 971 quella che si disputerà tra sabato 2 e domenica 2 aprile avendo Settimo Torinese come centro nevralgico. La scuderia Biella Motor Team non poteva mancare ad una classica del rallismo piemontese ed infatti si presenterà in forze nelle tre competizioni previste: il rally per auto moderne, quello per auto storiche e la regolarità sport. Il programma prevede per sabato le verifiche di vetture ed equipaggi ed il test delle vetture in assetto da gara mentre la corsa, tre prove da ripetere due volte, si svilupperà nella giornata di domenica.

I primi a partire sono William Valetti e Vanessa Lai che, con il numero 38 sulle fiancate della loro Renault Clio RS, cercheranno un posto al sole in classe N3. Tre numeri dopo sarà la volta del navigatore Luca Ferraris affiancato a Matteo Ceriali su una Renault Clio di Rally5 in una “gara-allenamento” in vista del Rally di Sanremo, prova del Campionato italiano assoluto. I primi a partire in classe A6 con il numero 43 sono Samuele Pochettino e Davide Pochettino con una Peugeot 106 Rallye mentre Alessandro Paiola e Andrea Viola sono iscritti con il numero 49 in classe RSTB1.4 Plus. La loro vettura è una Fiat Grande Punto. Subito dopo di loro partiranno Saverio Alessandro ed Eraldo Botto, presenti a Settimo Torinese con una Renault Clio di classe RS2.0. In classe N2 (numero 72) con una Citroën Saxo VTs daranno battaglia Stefano Brancalion e Matteo Zanetti così come faranno Alessandro Colombo e Matteo Grosso in classe N1 con la Peugeot 106 Rallye.

Il loro numero di gara è l’80. Nutrita la partecipazione anche nel rally per auto storiche dove i primi a partire, con il numero 204 sulle fiancate (le vetture di questa gara hanno numeri dal 201 in avanti), saranno Andrea Gibello e Lorenzo Pontarollo con la consueta Ford Sierra Cosworth del 4° Raggruppamento. Lo stesso della Toyota Celica ST165 di Claudio Bergo e Maurizio Trombini a cui è stato assegnato il numero 208. Subito dietro di loro partirà il navigatore Paolo Ferraris che affianca Luca Ferrero su una Ford Sierra Cosworth, anche’essa del 4° Raggruppamento. Il numero 210 è stato riservato alle Porsche 911 Carrera RS del 2° Raggruppamento di Stefano Prosdocimo e Diego Pontarollo.

Appartiene al terzo, invece, la Ford Escort RS MK2 del veloce Ivan Fioravanti, gradito “nuovo acquisto” della scuderia biellese, e Simone Bottega che ha il numero 212. Con la piccola Autobianchi A112 Abarth (numero 228) del 3° Raggruppamento ci sono anche Alberto Corsi e Veronica Gaioni. Nella gara di regolarità sport i primi a partire, con il numero 301, saranno Massimo Becchia e Brisen Xhakoni con una Lancia Delta 4WD mentre Michele Pavan e Cristian Coggiola hanno la loro Ford Escort XR3 e partiranno con il numero 306. A Follonica, in provincia di Grosseto, per il Trofeo Maremma, prova d’apertura dell’International Rally Club ci saranno invece Massimo Lombardi ed Erika Bologna che cercheranno un bel risultato con la loro Renault Clio Super 1600.