Biella Motor Team, Lombardi-Bologna nell’International Rally Cup

La stagione 2022 segna, per l’esperto pilota biellese Massimo Lombardi, il ritorno nella serie International Rally Cup che in passato gli ha regalato parecchie soddisfazioni. Assieme ad Erika Bologna prenderà parte alla serie articolata su quattro appuntamenti: il Trofeo Maremma, in programma a Follonica (GR) il 2-3 aprile, il Rally del Taro in provincia di Parma in calendario tra il 28 ed il 29 maggio, il Rally del Casentino che si correrà in Toscana tra il 15 ed il 16 luglio ed infine il Rally Città di Bassano in Veneto del 28-29 ottobre.

L’equipaggio della scuderia Biella Motor Team ha deciso di correre con la Renault Clio Super 1600, vettura che il pilota biellese conosce bene, dell’alessandrina Pool Racing. A metà marzo Lombardi-Bologna l’hanno testata al Rally Vigneti Monferrini vincendo la classe S1600 ma soprattutto tornando a casa con sensazioni positive.

Dice Massimo Lombardi: «Conosco bene la serie IRCUP e conosco bene il livello degli avversari che mi troverò di fronte ma sono fiducioso e convinto di fare bene. È la decima stagione che disputo nell’International Rally Cup ed ho già vinto tre volte la classifica finale della classe Super 1600. Ovviamente punto al poker... non sarà facile battere concorrenti agguerriti e molti bravi ma faremo del nostro meglio. Ringrazio tutti gli sponsor, la Pool Racing e la scuderia Biella Motor Team che hanno reso possibile la partecipazione a questo campionato».