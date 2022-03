Covid in Piemonte, ecco l'incidenza del contagio negli adulti e negli studenti

Nella settimana dal 21 al 27 marzo l’incidenza regionale (ovvero l’incremento settimanale di nuovi casi di Covid per 100.000 abitanti) è di 401.2, in lieve crescita (+1 %) rispetto ai 397.2 della scorsa settimana. Nella fascia di età 19-24 anni l'incidenza è 403.1, invariata rispetto alla scorsa settimana. Nella fascia 25-44 anni è 490.2 ( +0,3%). Tra i 45 ed i 59 anni si attesta a 393.5 (+1,3%). Nella fascia 60-69 anni l’incidenza è 324.7 (+2,8%). Tra i 70-79 anni è a 313.3 (+8%). Nella fascia over80 l'incidenza è 324.3 (-8%).

In età scolastica, nel periodo dal 21 al 27 marzo, l’incidenza, ovvero i nuovi casi settimanali su 100 mila per le specifiche fasce di età, è in lieve aumento, più contenuto rispetto alle settimane precedenti. Nella fascia 0-2 anni, l’incidenza è di 325 (invariata rispetto alla scorsa settimana). La fascia di età 3-5 anni registra un’incidenza di 379.1 (-1,6%). Nella fascia tra i 6 ed 10 anni è 596.3 (invariata). Nella fascia 11-13 anni, l’incidenza è 507.9 (+2,8 %). Nella fascia tra i 14 ed i 18 anni è 392.4 (+5,5%).