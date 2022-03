Moda, Pichetto: “Soddisfatto per sostegno pieno a settore, entro aprile nuovo tavolo al Mise"

“Come Governo e come Ministero dello Sviluppo Economico abbiamo fin da subito dato un segnale importante ad un settore strategico come quello della moda facendo tutto il possibile per far ripartire la filiera duramente provata dalla pandemia e dalla recente crisi energetica. Il pieno sostegno del Parlamento a favore del comparto ne testimonia oggi l'ulteriore attenzione ed è motivo di soddisfazione. A breve, entro il mese di aprile, convocheremo al Mise nuovamente il tavolo di confronto con tutte le imprese e categorie del settore per fare il punto della situazione: mai come in questo periodo vi è la necessità di tutelare un comparto così importante, fatto di autonomi e dipendenti, soprattutto donne, che necessitano di tutto il nostro sostegno”. Lo dichiara il viceministro allo Sviluppo Economico, Gilberto Pichetto, a margine dell'approvazione delle mozioni sul settore della moda appena approvate alla Camera.