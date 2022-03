Al via anche nel Biellese il tesseramento 2022 della Lega Salvini Premier

Saranno 6 i gazebo organizzati dalla segreteria provinciale della Lega nel fine settimana: sabato mattina dalle 9:00 alle 12:00 a Biella in piazza Falcone (piazza del mercato), a Cossato in piazza Croce Rossa (mercato coperto) e a Mongrando in piazza del Comune. Sabato pomeriggio dalle 15:00 alle 19:00 a Biella in piazza Santa Marta. Domenica mattina dalle 09:00 alle 12:00 a Biella in via La Marmora (nei pressi dell’ATL) e a Valdilana frazione Ponzone in via Provinciale, 235 (sede della Lega). In caso di maltempo i gazebo di Biella si svolgeranno all’interno della galleria del centro commerciale I Giardini, nei pressi dell’Esselunga, di cui si ringrazia la direzione, e nella sede della Lega di Biella in via Repubblica angolo via Orfanotrofio.

«Finalmente torniamo in piazza tra la gente – dichiara il commissario provinciale Lega Biella, Michele Mosca – speriamo di poterci lasciare alle spalle questo periodo complicato e affrontare con rinnovato slancio i prossimi appuntamenti che ci attendono sul territorio e a livello nazionale, come i referendum per la riforma della giustizia che si terranno proprio grazie alla Lega. Invito tutti a venire a trovarci ai gazebo, anche per un confronto con i nostri eletti alla luce del periodo storico che stiamo vivendo».

«Dopo 2 anni di restrizioni – aggiunge il segretario organizzativo provinciale e responsabile provinciale per il tesseramento, Gianni Ferrari – nei quali era molto difficile svolgere attività in piazza a contatto diretto con le persone, ricomincia a pieno regime l’attività del partito in tutta la provincia. I militanti presenti ai nostri gazebo forniranno informazioni sia sul tesseramento sia sull’attività politica della Lega. Vi aspettiamo per ricominciare insieme con lo sguardo diretto verso un futuro che tutti auspichiamo possa essere migliore del presente».