Winter Brich Summer Camp, molto interesse alla serata di presentazione

Si è svolto nella serata di ieri, martedì 29 marzo, alla palestra comunale di Valdengo l’incontro di presentazione della nuova iniziativa dell’associazione Winter Brich Trail, conosciuta per essere la principale realtà dietro l’omonima gara podistica. Grazie al supporto del comune di Valdengo, alla collaborazione dei comuni di Bioglio e Quaregna, i ragazzi del Winter Brich hanno organizzato un centro estivo sportivo che partirà ufficialmente il 20 giugno 2022.



Alla serata hanno preso parte, insieme agli organizzatori e agli animatori, circa 40 genitori che hanno mostrato interesse verso il progetto e fatto molte domande ai protagonisti: “I nostri animatori – spiega Walter Cigana di Winter Brich – stanno attualmente frequentando un corso atto a dargli una formazione sia in ambito sportivo che pedagogico. Durante il centro estivo saranno così in grado di dare ai nostri ospiti divertimento e preparazione alla loro portata”.



Diverse saranno le attività proposte, tra cui escursionismo, arrampicata e orienteering per un totale di sei settimane che si concluderanno, per chi fosse ritenuto idoneo, con la possibilità di fare un’arrampicata sulla falesia (parete rocciosa) di Montestrutto accompagnati da istruttori UISP. Il costo di iscrizione comprende anche il servizio di pre-orario, dalle 7:30 alle 9:00, e di post-orario, dalle 18:00 alle 18:30.