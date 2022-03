Entra nel vivo BiFuel Tech Edition: le parole dei tutor dei 4 team

Proseguono a pieno ritmo i lavori di BiFuel Tech Edition, il progetto “ibrido” di collaborazione fra scuola e impresa del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese. Il progetto si concentra su un unico settore, la meccatronica, grazie all’azienda partner di questa edizione: ROJ. I 24 partecipanti sono studenti degli Istituti di Istruzione Superiore, degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e delle Università. Divisi in 4 team eterogenei per età e percorso formativo, ma complementari per competenze, i ragazzi dovranno sviluppare un progetto innovativo di sviluppo prodotto nell'ambito dell'Agricoltura 4.0.

Lorenzo Grosso, vice presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Uib, referente del progetto, spiega: "Stiamo entrando nel vivo di BiFuel: i team hanno completato il primo ciclo di attività che è stato incentrato sull'apprendimento del metodo scelto per portare avanti il progetto (metodo scrum), sul consolidamento dei team, sulle ricerche di scenario e sul brainstorming. I ragazzi hanno già potuto ricevere i primi feedback sia dal punto di vista tecnico, sia rispetto al metodo, che prevede momenti di confronto, collaborazione e contaminazione all’interno del team, fra i ragazzi e gli esperti in azienda e fra i diversi team".

Franco Oliaro, ad Roj, aggiunge: "Abbiamo costituito una palestra fantastica che fa invidia ai molti di noi che sono entrati nel mondo del lavoro, freschi di scuola e completamente ignari delle incognite quotidiane e delle dinamiche umane proprie di una squadra. E i ragazzi se la meritano: molti si sono dimostrati, da subito, intraprendenti; si sono scaricati il materiale tecnico reso disponibile e, quelli più tecnici, sono partiti in quarta con l’implementazione. Abbiamo quasi dovuto frenarli per consentire loro di apprezzare e metabolizzare il metodo di lavoro offerto dal formatore".

I commenti dei 4 Giovani Imprenditori, tutor del progetto

"I ragazzi vengono da un lungo periodo di didattica a distanza e distanziamento sociale che li ha fisicamente allontanati dal contesto di condivisione della realtà scolastica - ricorda Stefania Fiori, uno dei quattro tutor del GGI che sta seguendo il progetto - : lo stimolo del progetto di BiFuel è stato particolarmente apprezzato anche per questa ragione. Gli studenti stanno affrontando BiFuel, che è molto sfidante, tirando fuori le loro soft skills per imparare a lavorare insieme e questo è già un ottimo risultato".

La tutor Francesca Di Dio Busa aggiunge: "Il team di lavoro si sta allenando sul problem solving, una delle grandi competenze del millennio: riuscire a essere parte attiva del progetto, superando i propri limiti e mettendo in evidenza le proprie competenze a beneficio del team, oltre a confrontarsi per trovare una soluzione, sono tutte capacità importantissime che il metodo scrum aiuta a sviluppare".

"Si tratta di un progetto molto ambizioso per i ragazzi - afferma il tutor Alberto Pezzin - che stanno imparando a confrontarsi con una realtà diversa da quella a cui sono abituati e stanno sviluppando delle competenze molto importanti, non solo dal punto di vista tecnico ma soprattutto di approccio nei confronti del mondo del lavoro: lavorare in gruppo, pianificare le attività, gestirle in autonomia sono tutte capacità che saranno utili nel loro futuro lavorativo".

Pietro Perona conclude: "Sono entusiasta di questo inizio: messi alla prova su un terreno sconosciuto, i ragazzi hanno saputo affrontare la sfida con coraggio e ora stanno consolidando il lavoro in team e l'autonomia nella gestione. Soprattutto, stanno imparando una nuova modalità di approcciarsi al progetto, che prevede da parte loro una ricerca attiva delle informazioni: in questo contesto è fondamentale il ruolo di Roj, che mette a disposizione non solo i tutor tecnici ma anche una piattaforma con materiali aziendali che inquadrano gli strumenti disponibili. In questo modo possiamo trasferire agli studenti un'importante consapevolezza: anche il mondo del lavoro è fatto di costante apprendimento".