Come raggiungere la Sardegna in Traghetto

Ci sono due modi per raggiungere la Sardegna dall’Italia: via mare e via aria. Prendere il traghetto è, tuttavia, l’unica opzione praticabile per spostarsi insieme alla propria auto o moto. A prescindere dalle stagioni, ci sono svariate tratte per raggiungere la Sardegna dall’Italia a bordo di un’imbarcazione.



Perché preferire il traghetto all’aereo?



Tra i modi più comodi per raggiungere la Sardegna dalla penisola, c’è sicuramente il traghetto. Questo mezzo ti permette di imbarcare anche la macchina, così da poter vivere una meravigliosa vacanza on-the-road. Viaggiare in traghetto, inoltre, è l’opzione più adatta alle famiglie con bambini piccoli. In questo modo bagagli e passeggini possono essere riposti comodamente in auto.



Un altro aspetto positivo dei viaggi in mare verso la Sardegna è l’ampia scelta di corse diurne e notturne disponibili. Solitamente i viaggi diurni in traghetto sono più brevi, durano circa 6-7 ore, mentre quelli notturni sono più lunghi, dalle 10 alle 12 ore, però con la possibilità di pernottare in una cabina. In alternativa puoi riposarti seduto sulle comode poltroncine dell’imbarcazione. Ricordati che i traghetti Sardegna dispongono anche di ristoranti, parchi giochi per bambini, piscine, caffetterie e zone solarium, dove poter trascorrere piacevolmente il tempo prima di arrivare a destinazione.



Raggiungere la Sardegna in traghetto



Le compagnie di traghetti che operano tratte verso la Sardegna sono le seguenti: Tirrenia, Corsica Ferris, Grimaldi Lines, Mobi Lines e Grandi Navi Veloci. L'isola ha sei porti direttamente collegati a sette diverse città italiane. Ecco un elenco dei principali porti sardi e delle città da cui partono i traghetti per la Sardegna.



Cagliari



Città capoluogo di regione, Cagliari è un ottimo punto di partenza per la tua vacanza in Sardegna. Infatti, è una città ricca di cultura e di spiagge bellissime. Dal porto è possibile raggiungere a piedi la stazione dei treni e degli autobus in soli 3 minuti oppure imboccare l’autostrada per spostarsi in altre città. Puoi raggiungere Cagliari in traghetto da Civitavecchia (Tirrenia), Napoli (Tirrenia) e Palermo (Tirrenia).



Porto Torres



Il porto di Porto Torres è il secondo della Sardegna per traffico passeggeri. Il centro storico è raggiungibile dal porto in pochi minuti con la macchina o con i numerosi autobus cittadini. Non dimenticarti di fare un giro per questa bellissima città di origini romane. Da Porto Torres sono facilmente raggiungibili Sassari e Alghero. I traghetti per Porto Torres partono da Genova (Grandi Navi Veloci), Livorno (Corsica Ferries) e Civitavecchia (Grimaldi Lines).



Olbia



A nord di Olbia inizia la bellissima Costa Smeralda. Non stupisce, dunque, che il porto di questa città sia la meta d’attracco più gettonata dai turisti. Olbia è una città da non perdere, ricca di siti archeologici e musei. Puoi prendere un traghetto per Olbia da Civitavecchia (Mobi Lines e GNV), Genova (Mobi Lines, GNV e Tirrenia), Traghetti Livorno Olbia (Mobi Lines e Grimaldi Lines) e Piombino (Mobi Lines).



Arbatax



Se desiderate esplorare l’Ogliastro o il Golfo di Orosei, allora attraccare nel porto di Arbatax è la scelta giusta. Il paesaggio che circonda la città di Arbatax, inoltre, è famoso per le scogliere di porfido rosse. Anche questa città è ricca di siti archeologici e spiagge. I traghetti per la città di Arbatax partono da Civitavecchia (Tirrenia), Genova (Tirrenia).



Golfo Aranci



Golfo Aranci è conosciuta soprattutto per i numerosi paesaggi naturalistici. Situata a soli 20 chilometri circa da Olbia, Golfo Aranci è un’altra via d’accesso alla Costa Smeralda. Il centro di Golfo Aranci dista circa 1 km dalla zona di attracco, dunque è raggiungibile anche a piedi. Le bellissime spiagge e le attrazioni turistiche, invece, sono a pochi minuti di auto dal porto. Puoi arrivare a Golfo Aranci da Civitavecchia (Corsica Ferris), Livorno (Corsica Ferris), Piombino (Corsica Ferris) e Savona (Corsica Ferris). Puoi prenotare i traghetti su www.olbiagolfoaranci.it . Non dimenticarti di prenotare il biglietto con circa 2-3 mesi di anticipo, in modo da assicurarti un posto su uno dei traghetti in partenza verso la Sardegna.