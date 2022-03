Agricoltura Piemonte: bando da 2,7 milioni di euro per la conversione al biologico

L’Assessorato all’Agricoltura e cibo della Regione Piemonte ha pubblicato il bando sulla misura 11.1.1 del Programma di sviluppo rurale 2014-2022, per la conversione all’agricoltura biologica, che aprirà il 31 marzo. Con una dotazione finanziaria complessiva di2,7 milioni di euro, il bando sostiene aziende agricole e associazioni di agricoltori che hanno aderito al sistema biologico impegnandosi in metodi della durata di tre anni, a partire da novembre 2021.



Il termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo è il 16 maggio 2022. “In attesa della definizione del piano strategico nazionale della nuova Pac, prosegue l’impegno della Regione Piemonte nella programmazione del Psr 2014-2022 e a sostegno delle pratiche agricole rivolte alla sostenibilità ambientale, alla tutela del suolo e al miglioramento del livello di biodiversità. - precisano il presidente della Regione, Alberto Cirio e l’assessore regionale all’Agricoltura e Cibo Marco Protopapa – I contributi sono un aiuto concreto agli agricoltori piemontesi che scelgono di produrre biologico affrontando maggiori costi ed anche minori ricavi in relazione alle diverse tipologie di colture”.

Sul sito della Regione Piemonte maggiori dettagli al link: https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/psr-2014-22-op-1111-conversione-agli-impegni-dellagricoltura-biologica