Ladri a Salussola, non solo denaro: rubata anche un'auto

Emergono nuovi dettagli dalla serie di furti, perpetrati la scorsa notte ai danni di privati nel territorio di Salussola. Secondo le ultime ricostruzioni, due uomini vestiti di scuro avrebbero tentato di introdursi all'interno di un'altra abitazione dopo aver infranto un vetro.

Disturbati per cause da accertare, si sarebbero dileguati nei campi circostanti, non prima di aver portato via del denaro. Inoltre, sembra che si siano impadroniti di un portafoglio e di una macchina, posteggiata in un cortile. Sono in corso gli accertamenti di rito dei Carabinieri per risalire all'identità dei malfattori.