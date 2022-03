Tanta gente a Mongrando per la serata su chef Romeo, l'appello: “Ricordiamolo con una targa”

Sala consiliare di Mongrando affollata lunedì 28 marzo, in occasione della presentazione del libro “Romeo, mio padre”. La scrittrice (nonché figlia del famoso chef) ha ripercorso la vita del suo papà, coinvolgendo i presenti con la proiezione di alcune immagini di vita famigliare e sociale.

Lo chef Romeo, che per decenni ha deliziato i palati di moltissimi biellesi e non solo, è stato insignito anche delle onorificenze di Cavaliere della Repubblica, Cavaliere Ufficiale e Commendatore. “Lanciamo un appello ai soci del Circolo Sociale, al sindaco del comune di Biella ed al sindaco del comune di Sordevolo affinché Romeo possa essere ricordato con una targa – sottolinea l'amministrazione comunale - Romeo ha lasciato un segno indelebile sul nostro territorio, e soprattutto alle persone più deboli; famosi i suoi pranzi di beneficenza verso le persone meno abbienti. Un sentito grazie ai familiari, ed in particolare alla figlia Sabrina, che ne tiene viva la memoria”.