Precetto Pasquale per l'Associazione Nazionale Polizia di Biella FOTO

Dopo un lungo periodo in cui sono stati sospesi tutti gli eventi, oggi 30 marzo, i soci e simpatizzanti dell'Associazione Nazionale Polizia sezione di Biella si sono ritrovati per il Precetto Pasquale di quest'anno. La Messa, celebrata dal Cappellano Don Eugenio Zampa, è stata il preludio di un momento conviviale passato in assoluta semplicità, come di costume in ANPS, davanti a buon cibo nella caratteristica location del Ristorante del Santuario di Graglia.

"E' un buon momento per ricominciare a vivere la socialità - ha commentato il Presidente Antonio Demonte - cosa che ci è un po' mancata durante questi due anni particolari. Ci è mancato trovarci, parlare, confrontarci, ed ora, con le dovute precauzioni, torniamo ad incontrarci per consolidare i rapporti tra noi"

Come sempre l'evento si è svolto nell'amichevole atmosfera che si crea tra persone che condividono una passione per la divisa che hanno portato e che portano ancora, perché, come qualcuno ha ricordato, non si smette mai di essere poliziotti.